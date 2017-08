WAZ: SPD-Chef Martin Schulz will im Ruhrgebiet enttäuschte SPD-Wähler zurückgewinnen

Essen (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Ruhrgebietenttäuschte SPD-Anhänger zurückgewinnen und seine Chancen für dieBundestagswahl am 24. September dadurch verbessern. "Wir müssengerade im Ruhrgebiet massiv mobilisieren. Ich erlebe eine NRW-SPD,die gerade jetzt kämpfen will und die sich durch die Niederlage beider Landtagswahl nicht hat unterkriegen lassen", sagte Schulz beieinem Gespräch mit der in Essen erscheinenden WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe).Der SPD-Chef zeigte sich persönlich tief getroffen vom Verlust derRegierungsmehrheit in Düsseldorf Mitte Mai. "Die Landtagswahl wareine Landtagswahl. Aber natürlich war das ein Einschnitt, den wirerstmal verkraften mussten", sagte Schulz. Die damalige rot-grüneLandesregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte dieNRW-Wahl am 14. Mai knapp verloren. Vor allem im Ruhrgebiet warenviele klassische SPD-Wähler den Wahlurnen ferngeblieben.Im Falle eines Wahlsieges sicherte Schulz dem Revier eine hohePriorität zu. "Das Ruhrgebiet ist aus meiner Sicht ein Zentrum fürIndustrie, Wissenschaft und Dienstleistung nicht nurNordrhein-Westfalens, sondern von ganz Deutschland. Deutschland kannstolz sein auf das Ruhrgebiet", sagte Schulz. Der Strukturwandel seihier in weiten Teilen gelungen. Dennoch sei weitere Hilfe nötig. "Wirbrauchen einen schnellen weiteren Ausbau der Infrastruktur und einebundesweite Investitionsstrategie."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell