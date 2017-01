WAZ: Ruhrgebiet vor neuem Streit - Kommentar von Frank Meßing zu Outlet-Plänen

Essen (ots) - Handelsexperten sind sich einig, dass es bundesweitschon jetzt 20 Prozent zu viel Verkaufsfläche gibt. ZusätzlicheOutlet-Center würden das Überangebot noch weiter verschärfen. DasNachsehen könnten kleine Händler haben, die durch Online-Konkurrenzund große Ketten ohnehin schon erheblich unter Druck stehen.Duisburg steht also vor einer schwierigen Entscheidung: Dasgeplante Dorf mit seinen Designermode-Läden würde sicherlich einigeMillionen Kunden jährlich anlocken und ein zusätzlicher Magnet fürdie Stadt am Rhein sein. Die Jagd nach Schnäppchen von Herstellernmit klangvollen Namen ist zu einer Art Volkssport geworden. Auchandere NRW-Städte sehen in Outlet-Centern einen Hebel, um zusätzlicheKaufkraft zu generieren.Auf der anderen Seite steht zu befürchten, dass Duisburg seinereigenen City, aber auch umliegenden Handelszentren in Mülheim,Oberhausen und Essen Schaden zufügt. Das Ruhrgebiet, das sich geradeauf den Weg zu mehr Gemeinsamkeit macht, steht durch die Outlet-Plänevor neuen Auseinandersetzungen. Langjährige Gerichtsverfahren, dieInvestoren eher abschrecken, nicht ausgeschlossen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell