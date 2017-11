WAZ: Das Revierderby des Wahnsinns - Kommentar von Peter Müller über ein Fußballspiel

Essen (ots) - Revierderbys sind nie egal. Selbst Menschen, diesich nicht für Fußball interessieren, werden die Aufregungen an ihrenArbeitsplätzen kaum ignorieren können, wenn Borussia Dortmund gegenSchalke 04 spielt. Wer heute Morgen im Ruhrgebiet zum Bäcker geht,wer sein Auto zum Reifenhändler bringt oder beim Amt in der Schlangesteht: Er wird zu hören bekommen, wie ungewöhnlich, wie verrückt, wiewahnsinnig das Spiel am Samstag in Dortmund war.4:4 nach 4:0-Führung des BVB. Eruption der Emotionen, hüben wiedrüben. Schmerz und Verzweiflung auf der einen Seite, Euphorie undGlückseligkeit auf der anderen. Nach einem Unentschieden!Wer glaubte, schon alles erlebt zu haben, wurde eines Besserenbelehrt. Experten wie Fans mussten zerknirscht eingestehen, vomFußball offensichtlich keine Ahnung zu haben. Ob im Stadion, in derKneipe oder auf dem Sofa: Zur Pause wurden Lobeshymnen für dieDortmunder und Abgesänge auf die Schalker gedichtet.Ein Derby für die Geschichtsbücher des Bundesligafußballs. Oder,wie wir im Ruhrgebiet sagen: "Dat erzähl' ich meine Enkel!"Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell