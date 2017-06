WAZ: Revier kann nur profitieren - Kommentar von Frank Meßing zum chinesischen Handelszentrum in Duisburg

Essen (ots) - Glaubt man den Statistiken, dann istNordrhein-Westfalen für die Chinesen der wichtigsteInvestitionsstandort in ganz Europa. NRW ist nicht nur ein großerAbsatzmarkt für Smartphones und Elektrogeräte aus der Volksrepublik.Das Ruhrgebiet, insbesondere aber Duisburg ist überdies zurLogistikdrehscheibe für den gesamten Kontinent geworden. Der Hafenhat sich konsequent zum zentralen Umschlagplatz auf dem Wasser, aufder Straße und auf der Schiene entwickelt.Dass China ein europäisches Handelszentrum in Duisburg plant, 260Millionen Euro in die Hand nimmt und bis zu 2000 Arbeitsplätzeschaffen will, hilft der immer noch von Strukturproblemen geplagtenStadt. Die Investition wirft aber auch ein gutes Licht auf dasgesamte Ruhrgebiet. Allmählich spricht sich auch international herum,dass die einst von Kohle und Stahl geprägte Region die Kurve genommenund sich als Logistik-Metropole neu erfunden hat. Die Riesen Amazon,DHL, UPS und andere haben sich hier bereits angesiedelt. Wenn jetztauch noch die Wirtschaftsmacht China ihr Engagement an Rhein und Ruhrausbaut, kann die Region davon nur profitieren.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell