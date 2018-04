WAZ: Reul nimmt Vereine bei Fußball-Krawallen in die Pflicht

Essen (ots) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung fordertvon den Bundesliga-Clubs mehr Engagement gegen Fußball-Krawalle. "Ichwerde in der Innenministerkonferenz dafür werben, die Vereine für dieSicherheit in den Stadien stärker in die Pflicht zu nehmen", sagteInnenminister Herbert Reul (CDU) der in Essen erscheinendenWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagsausgabe). Die Fragenvon personalisierten Tickets, reduzierten Kartenkontingenten fürAuswärtsmannschaften bei Hochrisikospielen und einer konsequentenDurchsetzung von Stadionverboten für bekannte Krawallmacher seien fürihn "noch nicht zufriedenstellend beantwortet", so Reul weiter. NRWhat für die Innenministerkonferenz Anfang Juni in Quedlinburg denBeratungspunkt "Einsatzbewältigung aus Anlass von Fußballspielen"angemeldet. Eine Beteiligung der Deutschen Fußball Liga (DFL) an denPolizeikosten für Hochrisikospiele lehnt die Landesregierung dagegenweiterhin ab. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit undOrdnung sei Aufgabe des Staates und zwar unabhängig von derFinanzkraft des Betroffenen. "Wenn wir anfangen, Rechnungen zuschreiben, fällt auch die Abgrenzungen zu anderen kommerziellenGroßveranstaltungen schwer", sagte Reul. Die NRW-Bereitschaftspolizeiwendet ein Drittel der Jahresarbeitszeit für den Fußball auf. Alleindie Spiele der Rivalen Schalke und Dortmund sowie Gladbach und Kölnbinden jeweils mehr als 1500 Einsatzkräfte.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell