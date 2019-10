WAZ: Rekordjahr erwartet - Flughafen Düsseldorf spürt nichts von Flugscham

Essen (ots) - Düsseldorfs Flughafenchef Thomas Schnalke hat trotz"Flugscham-Debatte" "das beste Verkehrsjahr der Geschichte"angekündigt. Schnalke sagte der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(WAZ, Freitagsausgabe) zu Beginn der Herbstferien, dass er für 2019von rund 25,5 Millionen Passagieren ausgehe. Auch mit Blick aufhöhere Flugpreise mache er sich um den Flughafen Düsseldorf keineSorgen. Die Bundesregierung will die Steuer auf Flugtickets je nachStrecke um drei bis 17 Euro erhöhen. Schnalke geht von wachsendenPassagierzahlen auch für die nächsten Jahre aus und verwies in diesemZusammenhang auf "repräsentative Studien". Schnalke warnte mit Blickauf eine Bepreisung von CO2 und einer drohenden Kerosinsteuer vornationalen Alleingängen. "Das ist absolut nicht zielführend, derVerkehr wird dann lediglich umgeleitet, zum Nachteil desWirtschaftsstandortes Deutschland." Eine weltumspannende Branchebrauche multilaterale Lösungsansätze. Die Luftverkehrsbranche werde"ihren Beitrag leisten, um ihren Anteil von zwei bis drei Prozent anden weltweiten CO2-Emissionen weiter zu reduzieren." Schnalke lehntes ab, "die Menschen in ihren Bedürfnissen regulatorischeinzuschränken".Ein Sprecher der Klimaschutzorganisation Atmosfair sagte der WAZ,dass Fluggäste auf knapp einem Prozent der Flüge einen C02-Ausgleichzahlten. Die Spenderzahlen bei Atmosfair hätten sich allerdings indiesem Jahr immerhin verdoppelt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell