WAZ: An die Rechte der Kinder denken - Kommentar von Michael Kohlstadt zu Kinderfotos in sozialen Netzwerken

Essen (ots) - Neulich habe ich auf dem Dachboden kistenweiseKinderbilder gefunden. Von mir. Meine Eltern haben sie einst gemacht,natürlich ohne sich zu fragen, ob es meine Persönlichkeitsrechteberührt. Weil mein Vater ein leidenschaftlicher Hobbyfilmer war, gibtes auch viele Stunden Schmalfilm-Material über mich - damals derletzte Schrei der Bewegtbildform. Ich möchte betonen, dass nichts vonalledem mich je in eine wirklich peinliche Situation bringen könnte.Trotzdem bin ich froh, dass heute niemand außer mir entscheiden kann,mit wem ich die Streifzüge durch meine Kindheit teilen möchte. Undmit wem nicht.Vielen Kindern von heute wird dieses Vorrecht für immer verwehrtbleiben. Die Technik hat das Verhältnis zu Bildern grundlegendverändert. Das Internet ist ein globaler Raum, der nichts vergisst.Geblieben aber ist unsere Verantwortung. Weil Facebook, Whatsapp &Co. keine klassischen Familienalben sind, darf man sie als solchenicht verwenden. Wer Fotos seiner Kinder und Enkel für alle Zukunftvor dem Zugriff Fremder schützen, Missbrauch ausschließen und seinemNachwuchs das Recht am eigenen Bild bewahren will, sollte sich gutüberlegen, was er in sozialen Netzwerken teilt. Oder daraufverzichten.