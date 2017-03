WAZ: Rechnung geht an Jüngere - Kommentar von Stefan Schulte zu möglichen Mehrkosten des Rentenpakets

Essen (ots) - Es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass sich eineRegierung ihr Handeln schönrechnet. Dass die veranschlagten 160Milliarden Euro für das schwarz-rote Rentenpaket trotz der monströsenZahl wohl noch zu niedrig gegriffen sind, hat mehr als einWirtschaftsforscher in den vergangenen Jahren ausgeführt. Da es sichsämtlich um Prognosen handelt, hat in diesem Streit die Zukunft dasletzte Wort.Was freilich feststeht: Die Rechnung erhalten die jüngerenGenerationen, die Beitragszahler von heute und morgen. Sie erwartennicht nur niedrigere Renten als die heutigen Ruheständler, sie müssenbis dahin auch deutlich mehr Geld in die Rentenkasse zahlen, um dasUmlagesystem am Leben zu halten.Dabei lassen sich höhere Mütterrenten ebenso gut begründen wieRenten ohne Abzug für Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben - keineFrage. Doch wer ihnen Gutes tut, darf nicht verschweigen, wer dasbezahlen wird - und wie viel. Die Vorboten des Wahlkampfs lassenjedoch erahnen, dass weder ein Schulz noch ein Seehofer vorhaben, dasdiesmal zu tun.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell