Essen (ots) - Die Initiative "Die wahre SPD", die sich gegen denvon ihr befürchteten "Linksruck" der Partei wehrt, hat erstmals einenForderungskatalog für die Neuaufstellung der Partei vorgelegt. DieSPD stehe an einem Scheideweg, heißt es in dem Papier, das der inEssen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Donnerstagsausgaben) vorliegt. "Verzettelt sie sich weiterhin inpersonalpolitischem Gezänk und politischem Kleinklein ... dann führtder Weg unweigerlich in den Abgrund politischer Bedeutungslosigkeit",steht dort über die SPD. Offenbar unter dem Eindruck der Kritik andem von einigen Parteimitgliedern als Anmaßung empfundenen Namen "Diewahre SPD", hat sich die Initiative aus NRW einen neuen Namengegeben: "SPDpur 2030". Inhaltlich bekennen sich die Rebellen um denfrüheren NRW-Verkehrsminister und SPD-Landeschef Michael Groschek undmehrere SPD-Bürgermeister zu den Zielen der sozialen Marktwirtschaft.Die SPD müsse sich zum Beispiel "wieder klarer zu dem Prinzipbekennen, dass Anstrengung und Leistung sich lohnen und gerechtbelohnt werden", betonen die Autoren. Die SPD müsse auch deutlichmachen, dass der wirtschaftliche Erfolg die Basis sei für sozialeGerechtigkeit und die Bekämpfung des Klimawandels. EineNeuaufstellung der Partei könne nur gelingen, wenn die SPD stärkerdie Kompetenzen ihrer Bürgermeister und Kommunalpolitiker nutze.Besonderes Gewicht legt die Initiative auf das zuletzt unterSozialdemokraten eher wenig beachtete Thema innere Sicherheit. DieBürger in Deutschland müssten ohne Angst und Sorge um ihre Sicherheitleben können. "In deutschen Städten darf es keine rechtsfreien Räumegeben, Parallelgesellschaften dürfen ebenso wenig geduldet werden wieorganisierte Kriminalität aus Clanstrukturen", sagen die Autoren. DasGewaltmonopol des Staates müsse "überall und jederzeituneingeschränkt gelten".Sprecher des Bündnisses ist ab sofort der Herforder BürgermeisterTim Kähler.