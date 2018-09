WAZ: Real will trotz Verkaufsplans der Metro in Filialen investieren

Essen (ots) - Die vom Handelskonzern Metro zum Verkauf gestellteSB-Warenhauskette Real setzt darauf, Betrieb und Modernisierung derFilialen wie geplant fortzuführen. Die Westdeutsche AllgemeineZeitung (WAZ, Dienstagsausgabe), zitiert aus einem Interview derReal-Geschäftsführung in der Mitarbeiterzeitung. Es werde in denMärkten wie in der Zentrale "weiterhin benötigtes Personaleingestellt", sagte Arbeitsdirektor Jörg Kramer. Urlaubs- undWeihnachtsgeld würden wie angekündigt gezahlt, heißt es in demBeitrag. Kramer betonte zugleich, die Geschäftsführung setze darauf,dass die Metro ihre Tochter als Ganzes verkaufe, Real damit alsvollständiges Unternehmen erhalten bleibe. "Das ist der Plan, auf denwir uns verlassen", sagte er. Zuvor waren Zweifel aufgekommen, obReal stattdessen womöglich zerschlagen werde. Dazu erklärteReal-Co-Chef Henning Gieseke: "Zerschlagung ist auch für uns alsReal-Geschäftsführung keine Lösung." Leider gebe es Parteien, die einInteresse hätten, Unruhe ins Unternehmen zu bringen und Sachenschlecht zu reden. Er und Co-Chef Patrick Müller-Sarmiento betonten,Real brauche zusätzliches Kapital, um mehr in die Filialeninvestieren zu können. Unter der Metro habe Real dabei "oft nicht inder ersten Reihe" gestanden. "Daher sehen meine Kollegen und ich indem Verkaufsprozess eine Chance", sagte Müller-Sarmiento.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell