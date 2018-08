Essen (ots) - Im Vorfeld der "Ruhrkonferenz", die dieNRW-Landesregierung im Herbst starten will, warnt derWirtschaftsweise Christoph M. Schmidt davor, dass der "aktuelleAnlauf nicht so versandet wie die Vorhaben zuvor". In einem Papier,aus dem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe)zitiert, ruft der Präsident des RWI - Leibniz-Institut fürWirtschaftsforschung in Essen Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)dazu auf, "handfeste Anreize" zu schaffen, um die Kirchturm-Politikim Ruhrgebiet zu überwinden. Schmidt sieht allein inaufgabenbezogenen Kooperationen der Revierstädte untereinander einenWeg, mehr Wachstum für die Region zu generieren. Der Landesregierungrät der RWI-Präsident, die Kooperationsbereitschaft mit der Androhungvon Sanktionen zu fördern. So könnte das Land NRW "finanzielleZuweisungen an seine Kommunen an den Nachweis derKooperationsfreudigkeit binden oder Kooperationswettbewerbeorganisieren", heißt es in dem RWI-Papier. Die Zusammenarbeitzwischen den Städten müsse freiwillig sein und "von unten" wachsen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell