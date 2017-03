WAZ: RWE und Innogy - unzertrennlich? - Kommentar von Ulf Meinke zum Fusionsfieber

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Essen (ots) - Die Erkenntnis, dass der Rüsselsheimer AutobauerOpel künftig mehr oder weniger ein französischer Konzern sein wird,ist erst wenige Tage alt. Und schon gibt es neue Spekulationen zureinem möglichen deutsch-französischen Zusammenschluss. Angeblichschielt der Energiekonzern Engie, an dem auch der französische Staatmit einem dicken Aktienpaket beteiligt ist, auf die RWE-TochterInnogy.Ob wirklich etwas dran ist an den Gerüchten, lässt sich schwereinschätzen. So oder so - die Übernahmefantasien treiben dieAktienkurse von RWE und Innogy erst einmal in die Höhe. Nachhaltigwertsteigernd ist eine solche Entwicklung natürlich nicht. Auch vieleBeschäftigte werden die Spekulationen zur Zukunft von Innogyvermutlich mit gemischten Gefühlen betrachten. Zweifel kommen auf, obRWE als Mutterkonzern wirklich dauerhaft die Mehrheit an Innogybehält. Ausgeschlossen ist es nicht, dass Mutter und Tochterirgendwann getrennte Wege gehen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell