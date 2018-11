WAZ: RWE-Beschäftigte planen Mahnwachen

Essen (ots) - Im Kampf um ihre Arbeitsplätze wollenBraunkohle-Beschäftigte in den kommenden Tagen Mahnwachen errichtenund auf die Straße gehen. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung(WAZ, Dienstagausgabe) unter Berufung auf die Gewerkschaft IGBCEberichtet, ist für Mittwoch (14.11.) ein bundesweiter Aktionstaggeplant. Teilnehmen könnten demnach gut 15.000 Beschäftigte imrheinischen und im mitteldeutschen Braunkohle-Revier sowie in derLausitz. Hintergrund sind Treffen der Kohlekommission im Laufe derWoche.Der Betriebsrat des Essener Energiekonzerns RWE hat dieBeschäftigten in Essen für den Mittwoch zu einer außerordentlichenBetriebsversammlung eingeladen. In Essen soll nach Angaben derGewerkschaft ebenso wie an bundesweit zehn Standorten eine Rede vonIGBCE-Chef Michael Vassiliadis in den Betrieben übertragen werden. InKöln wollen Mitarbeiter von RWE durch die Innenstadt ziehen. Zudemsind im Laufe der Woche Mahnwachen in Essen, vor dem DüsseldorferLandtag und in Berlin geplant. "Durch einen überstürztenKohleausstieg wären die Arbeitsplätze im Tagebau, in den Kraftwerkenund an Verwaltungsstandorten wie Essen und Köln massiv bedroht",sagte Silke Boxberg, die Betriebsratschefin des Energiekonzerns RWEPower am Standort Essen, der WAZ.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell