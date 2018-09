WAZ: RAG-Stiftungschef Tönjes ist besorgt um Thyssenkrupp

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen (ots) - Der neue RAG-Stiftungschef Bernd Tönjes hat sichbesorgt zur Führungskrise bei Thyssenkrupp geäußert. "Das kannniemanden, der in der Region Verantwortung hat, kalt lassen", sagteTönjes der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe)."Thyssenkrupp ist ein Unternehmen, das Identität stiftend ist imRuhrgebiet. Mit rund 160.000 Mitarbeitern weltweit ist Thyssenkruppfür Nordrhein-Westfalen von überragender Bedeutung. Insofern ist eswichtig für die Region, dass es dem Unternehmen gut geht."Der Vorgänger von Tönjes, Werner Müller, hatte vor einigen Jahrenein Bündnis der RAG-Stiftung mit der Krupp-Stiftung ins Gesprächgebracht. Mit rund 21 Prozent der Anteile ist die Krupp-Stiftung nachwie vor größter Einzelaktionär von Thyssenkrupp, aberFinanzinvestoren haben an Einfluss gewonnen. "Seinerzeit ging esdarum, der Krupp-Stiftung eine Sperrminorität von 25,1 Prozent zuermöglichen. Ob ein Erreichen dieser Schwelle nach wie vor vonBedeutung ist, kann ich nicht beurteilen", sagte Tönjes. DieRAG-Stiftung ist Mehrheitseigentümer des Essener ChemiekonzernsEvonik, dessen Aufsichtsratschef Tönjes ist.Mit Blick auf Evonik zeigte sich Tönjes optimistisch. "Es ist einegute Truppe am Start, die unter der Führung von Christian Kullmannsehr teamorientiert arbeitet. Die entwickelte Strategie istschlüssig", sagte Tönjes. Die Stiftungssatzung sieht vor, den Anteilan Evonik langfristig zu reduzieren. Tönjes betonte, es gebe aber ausgutem Grund keine Zeitvorgaben. "Mit unserem Anteil von 68 Prozentist Evonik eine tragende Säule der RAG-Stiftung. Evonik sichert unsin einer Niedrigzinsphase hohe und verlässliche Renditen. Es wäreunvernünftig, ein solches Asset leichtfertig zu verkaufen."