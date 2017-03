WAZ: Protest mit Bumerang-Effekt - Kommentar von Frank Meßing zu Duisburger Outlet-Plänen

Essen (ots) - Roermond hat eines, Ochtrup im Münsterland hateines, Remscheid bekommt eines: Die Outlet-Center rücken immer näheran das Ruhrgebiet. Die Dörfer mit Edelboutiquen und vermeintlichgünstigen Preisen haben sich zu wahren Publikumsmagneten entwickelt.Duisburg hat nun die Chance, das größte Outlet Deutschlands zubekommen. Der Grundstückseigentümer will es und hat auch schon einenBetreiber, Oberbürgermeister Link will es - und mit ihm auch SPD undCDU. Dennoch regt sich in Duisburg massiver Widerstand gegen diePläne. Allen voran wehrt sich der Handel gegen die neue Konkurrenz.Keine Frage: Die Sorgen der Gegner sind nachvollziehbar undschlüssig. Sie sollten aber nicht verkennen, dass Investitionszusagendieser Größenordnung nicht täglich kommen. Duisburg und demRuhrgebiet könnte ein weiterer Leuchtturm nicht schaden.Nachbarregionen werden die Auseinandersetzungen um dasGüterbahnhof-Gelände aufmerksam verfolgen. Die Überfürsorge für denDuisburger Handel könnte sich am Ende als Bumerang erweisen, wenn inder Nähe ein Outlet-Center entstehen sollte.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell