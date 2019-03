WAZ: Professor fordert Assistenten für Hausärzte

Finanztrends Video zu



Essen (ots) - Angesichts des dramatischen Hausärztemangels inNordrhein-Westfalen fordert der Chef-Ausbilder der Allgemeinmedizineran der Universitätsklinik Essen ein neues Berufsbild für dieArztpraxen: Medizinische Assistenten, die den Hausärzten assistieren."Wir brauchen ein neues Filtersystem für den Arztbesuch", sagte Prof.Stefan Gesenhues der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(Montagsausgabe). Er meint damit "einen neuen Berufsstand in denHausarztpraxen, der Medizinische Assistent, der die leichten von denschweren Fällen trennt und hilft, ohne gleich den Arzt einbeziehen zumüssen.""Medical Assistents" würden schon an manchen Fachhochschulen inNRW akademisch ausgebildet, so der Professor. "Wir bräuchten vielmehr von ihnen, um die Hausärzte und Sprechstundenhilfen auf dem Landzu entlasten. Gutes Assistenzpersonal unter Leitung des Arztes wäreein wirksames Mittel, um die Versorgung wieder zu verbessern", sagteGesenhues, der selbst im Münsterland praktizierender Hausarzt ist. Inden Niederlanden und in England seien diese Assistenz-Systeme schonlange etabliert.Die Landesregierung versucht, das Problem Hausärztemangel mitverschiedenen Mitteln zu lösen. So wird zum kommenden Wintersemestereine "Landarztquote" eingeführt. Studenten, die mit dieser Quote einMedizinstudium beginnen, verpflichten sich, später zehn Jahre langals Hausarzt auf dem Lande zu arbeiten.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell