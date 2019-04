WAZ: Post will nach Porto auch Paketpreise erhöhen

Essen (ots) - Nach der Erhöhung des Briefportos will die DeutschePost auch die Paketpreise der Konzerntochter DHL anheben. "Generellmüssen sich die Kunden auf steigende Paketpreise einstellen", sagtePost-Chef Frank Appel der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Samstagausgabe). Schon im vergangenen Jahr habe DHL angefangen, diePreise für Pakete bei den Geschäftskunden und Anfang des Jahres auchbei einem Filialpaket zu erhöhen. Appel sagte zur Begründung, dasUnternehmen müsse Lohn- und Kostensteigerungen an die Kundenweitergeben. Als Marktführer müsse die Post mit ihrer Marke DHL auchzukünftig die Preise erhöhen. "Ich vermute auch, dass sich unsereWettbewerber daran orientieren", sagte Appel. Mit einem Marktanteilvon mehr als 45 Prozent ist DHL bundesweit das führende Unternehmenbei Paketen.Eine Voraussetzung für die angestrebten Preiserhöhungen sei eine"hohe Qualität", sagte der Post-Chef. "Und schließlich wollen wirauch unsere Mitarbeiter anständig bezahlen und keinenNiedriglohnwettbewerb. Gute Qualität und gute Löhne für unsereZusteller gibt es aber nicht zum Nulltarif."Auch Briefe zu versenden, wird bald deutlich teurer. DieBundesnetzagentur gewährt der Deutschen Post eine Preiserhöhung vonmehr als zehn Prozent bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren."Wir werden in den nächsten Tagen über die zukünftigen Preise für dieeinzelnen Briefprodukte entscheiden", kündigte Appel an. "Ob es 80,85 oder 90 Cent für den Standardbrief werden, hängt auch von denkünftigen Preisen für andere Produkte wie Kompakt-, Groß-, Maxibriefund Postkarte ab. Glatte Beträge wären sicher von Vorteil."Der Auswirkungen eine höheren Portos seien für die Bürger"überschaubar", verteidigte Appel die geplante Preiserhöhung."Umgerechnet auf einen Haushalt geht es um durchschnittlich 23 Centmehr im Monat. Verglichen mit Preissteigerungen für Strom oderTelekommunikation sei das "nun wirklich eine kleine Summe", sagte derPost-Chef. "Um 23 Cent an anderer Stelle zu sparen, reicht es hin undwieder schon aus, am Nachmittag und nicht morgens zur Tankstelle zufahren." Die Rivalen der Post im Paketgeschäft wie DPD, GLS undHermes werfen dem deutschen Konzern vor, durch höhere Einnahmen ausdem Briefgeschäft die Paketsparte zu subventionieren.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell