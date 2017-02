WAZ: Die Politik ist am Zuge - Kommentar von Frank Meßing zum Engpass bei Gewerbeflächen im Ruhrgebiet

Essen (ots) - Eigentlich müssten die Städte des Ruhrgebietsjubeln, dass ihre Gewerbeflächen so heiß begehrt sind. Der Mangelspricht im Prinzip für die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts.Eine hohe Nachfrage bei knappem Angebot treibt gewöhnlich die Preisein Höhe. Doch darum geht es in dieser angespannten Lage gar nicht.Kommunen können ansässige Unternehmen nicht mehr halten, weilExpansionsmöglichkeiten fehlen. Und neue müssen sie abweisen, weilkein Platz da ist.Dabei fehlt es der Region nicht an Brachen, die etwa dieMontanindustrie hinterlässt und künftig auch die Stromerzeuger, wennsie ihre Kohlekraftwerke abschalten müssen. Es ist schlichtwegkostspielig, diese Flächen von Altlasten zu befreien, an dasStraßennetz anzuschließen und sie somit hübsch für ansiedlungswilligeFirmen zu machen.Wenn die Verursacher von Bodenverunreinigungen schon nicht zurVerantwortung gezogen werden können, muss Politik in Vorleistungtreten und die Ertüchtigung der Flächen finanziell fördern. Am Endedürften sich diese Subventionen eher rechnen als die Finanzierung vonArbeitslosigkeit und Löcher im Steuersäckel, die abwandernde Firmenhinterlassen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell