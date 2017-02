WAZ: Plausible Nullrunde, dieses eine Mal noch - Kommentar von Stefan Schulte zur Dividendenstreichung bei RWE

Essen (ots) - RWE-Chef Schmitz ist eine rheinische Frohnatur undversucht als solche seit Monaten, seine Aktionäre bei Laune zuhalten. Bei den nicht ganz so fröhlich gestimmten Kommunen imRuhrgebiet fiel das schon seinem Vorgänger Terium stets besondersschwer. Jeder Aktionär hätte gerne jedes Jahr eine Dividende. Doch inden hoch verschuldeten Revier-Kommunen ist die jahrzehntelangverlässlich geflossene Ausschüttung als fester Haushaltspostenunentbehrlich geworden. Das aber kann man nicht RWE, sondern muss esden Kommunen vorwerfen. Die Politik kann schlecht die Bürger vor denRisiken der Finanzmärkte warnen und diese gleichzeitig in den eigenenHaushaltsplanungen ignorieren.Verständlich ist die Enttäuschung in den Rathäusern dennoch, hatteschließlich Schmitz selbst zuletzt die Rückkehr zur Dividendeversprochen. Dass er damit erst nächstes Jahr beginnen will, ist fürdie Kommunen bitter, aber aus Unternehmenssicht absolut plausibel.RWE hat zuletzt vieles richtig gemacht. Der Börsengang der grünenTochter Innogy war ein Erfolg und hat auch den Mutterkonzerngestärkt. Die Finanzbasis des von vielen Beobachtern längstabgeschriebenen Stromriesen ist derzeit besser als bei derKonkurrenz. Wann, wenn nicht jetzt sollte er in der Lage sein, einenTeil seiner Altlasten zu entsorgen? Die Zeiten werden für die Essenersicher nicht leichter, auf den letzten großen deutschenBraunkohle-Konzern warten schon nach der Bundestagswahl neueexistenzielle Debatten.Um das Vertrauen seiner Aktionäre zurückzugewinnen, muss dies aberdie absehbar letzte Nullrunde gewesen sein. Wenn die Tochter Innogyüppig ausschüttet, kann die Mutter RWE als Mehrheitsaktionärin ihreeigenen Besitzer nicht länger vertrösten. Sonst könnten sie bald inScharen davonlaufen und den Dax-Konzern zum Übernahmekandidatendegradieren. Vor allem, wenn das Bollwerk der Kommunen weiteraufbricht.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell