WAZ: Parteien zeigen endlich Profile - Kommentar von Matthias Korfmann zum NRW-Wahlkampf

Essen (ots) - Der Wahlkampf ist eröffnet. Und die Parteitage vonSPD, CDU und FDP lassen hoffen. Es wird kein weichgespülter Wahlkampfwerden, sondern eine harte Auseinandersetzung. Da wirftCDU-Spitzenkandidat Laschet der Landesregierung "Arroganz der Macht"vor. Da empfiehlt FDP-Chef Lindner den Grünen, sich lieber um Bildungals um "Tofu-Bratwürste" zu kümmern.Das ist Kampagnen-Rhetorik. Aber dahinter steckt diesmal mehr: DieParteien entwickeln endlich wieder Profile. So langsam dämmert unswieder, wofür sie stehen. Zum Beispiel für Gerechtigkeit, für sozialeMarktwirtschaft, für Freiheit. Warum ist das so? Weil viele spüren,dass all das in Gefahr ist. Dass die Trumps, Le Pens und Höckesandere Pläne haben. Kompromissloser Wahlkampf ist kein Ausdruck vonDemokratie-Schwäche, er ist das Gegenteil.Noch etwas ist neu: So klar haben sich die Parteien schon langenicht mehr zu Europa bekannt. Und das vor einer Landtagswahl.Menschen treten wieder in Parteien ein, gehen wieder wählen undsprechen wieder über Politik. Schade wäre es nur, wenn dabei am Endein NRW eine Große Koalition herauskäme. Dann drohten fünf JahreStillstand, gähnende Langeweile und ein schnelles Ende derAufbruchstimmung.