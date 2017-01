WAZ: Ostbeauftragte Gleicke will Soli auch nach 2019

Essen (ots) - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, IrisGleicke, hat sich gegen eine Abschaffung des Soli nach 2019ausgesprochen. "Ich halte nichts von einer ersatzlosen Streichung desSoli", sagte die SPD-Politikerin der in Essen erscheinendenWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe). "Wirbrauchen ein vernünftiges Fördersystem, das Ost- und Westdeutschlandgleichermaßen hilft."Das Geld aus dem Soli solle auch nach Nordrhein-Westfalen fließen,fügte Gleicke hinzu. "Gerade das Ruhrgebiet kann davon profitieren."Sie fügte hinzu: "Wir brauchen ein Bündnis der strukturschwachenRegionen in Ost und West." Das Ruhrgebiet habe schließlich seiteinigen Jahren ähnlich wie die ostdeutschen Bundesländer mit demStrukturwandel zu kämpfen.Auch NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) plädierte für eineBeibehaltung des Soli. "Wir sollten den Menschen keinen Sand in dieAugen streuen und so tun, als werde das Geld nicht gebraucht", sagteDuin der WAZ. "Eine Debatte über Steuersenkungen hilft uns dahernicht weiter." Im Jahr 2019 endet der Solidarpakt für dieostdeutschen Bundesländer. An einem "Runden Tisch" in Duisburg wollenGleicke und Duin am heutigen Mittwoch (11. Januar) über die Zukunftder Förderpolitik diskutieren.Duin forderte eine stärkere finanzielle Förderung des Ruhrgebietsdurch den Bund. "Das Geld muss dorthin fließen, wo der Bedarf amgrößten ist", sagte er. "Ich denke an Regionen mit hoherArbeitslosigkeit, geringer Wirtschaftskraft und niedrigenSteuereinnahmen. Dazu gehört insbesondere das nördliche Ruhrgebiet."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell