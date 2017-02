WAZ: Ordentlich durchforsten - Kommentar von Michael Kohlstadt zum Tarifdschungel im Nahverkehr

Essen (ots) - Ein Einheitsticket für Busse und Bahnen inDeutschland und damit in NRW - diesen Traum von der einfachenAlltagsmobilität träumen viele. Auch Bundesverkehrsminister AlexanderDobrindt. Erst Anfang des Jahres hatte der CSU-Politiker öffentlichHoffnungen genährt, Fahrgäste könnten bald in nahezu allen deutschenStädten mit derselben elektronischen Chipkarte oder einerSmartphone-App Fahrscheine bezahlen. Klingt ja auch verlockend: Dielästige Suche nach passendem Kleingeld könnte ebenso derVergangenheit angehören wie das zeitraubende Tarifestudium amAutomaten.Doch schon der Blick nach NRW zeigt: So einfach ist die simpleNahverkehrswelt nicht zu haben, auch nicht im Digitalzeitalter. DenTarifdschungel in NRW ohne Handy und Internet lichten zu wollen,dürfte schwer fallen. Immerhin: Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr - inNRW federführend bei der Entwicklung sogenannter E-Ticketing-Systeme- wird in diesem Jahr auf ausgewählten Strecken einen ersten Test mitSmartphone-Tickets auf Kilometerbasis starten. Einen ersten Test!Zudem darf man gespannt sein, wie das Experiment bei dendatenschutzsensiblen Deutschen überhaupt ankommt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell