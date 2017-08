WAZ: Opfer der Digitalisierung - Kommentar von Frank Meßing zu Filialschließungen der Sparkassen

Essen (ots) - Zum Gottesdienst müssen viele Revierbürger schon mitdem Bus fahren, Bibliotheken und Bäder sind schon geschlossen, dieSupermärkte um die Ecke ziehen auf die grüne Wiese. Und jetzt machenauch noch die Sparkassen dicht. Jede zweite Filiale stehen vor derSchließung. Die Infrastruktur in den Stadtteilen wird immerschlechter. Wer darunter zu leiden hat, liegt auf der Hand: Menschen,die nicht mobil sind und mit der Internet-Welt fremdeln.Die neue westfälische Sparkassen-Präsidentin Liane Buchholz redetnicht um den heißen Brei herum. "Abstimmung mit den Füßen" nennt sieden Trend zum Online-Banking. Eine Überweisung per Smartphone ist nuneinmal bequemer als ein Besuch in der Filiale. Ausbetriebswirtschaftlicher Sicht sind Schließungen folgerichtig. Mitihrer Einschätzung, dass sie "kaum noch wahrgenommen" werden, irrtBuchholz allerdings.Sparkassen sind im Stadtteil immer noch ein Ankerpunkt. ZumalPrivatbanken längst den Rückzug angetreten haben. Die Post bautBriefkästen und Briefmarken-Automaten ab. Die Digitalisierung lässtall jene zurück, die von ihr nicht profitieren und die den rasendenZug nicht aufhalten können.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell