Essen (ots) - Der Autobauer Opel dringt auf Kostensenkungen amStandort Bochum, wo der Konzern mit mehr als 700 Beschäftigten einWarenverteilzentrum betreibt. "Natürlich müssen wir auch in Bochumunsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern", sagte ein Opel-Sprecher derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Er betontezugleich: "Wir halten uns auch in Bochum an die geltendenTarifverträge. Das Bochumer Warenverteilzentrum wird auch in Zukunfteine wichtige Rolle in unserem europäischen Verbund spielen." DerBochumer Opel-Betriebsrat hatte sich zuvor besorgt zur Zukunft desStandorts geäußert.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell