WAZ: Opel-Betriebsrat befürchtet Aus von Logistik-Standort Bochum

Essen (ots) - Der Bochumer Opel-Betriebsrat hat sich besorgt zurZukunft des Logistik-Standorts mit mehr als 700 Beschäftigtengezeigt. In einem Betriebsrats-Flugblatt, aus dem die WestdeutscheAllgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe) zitiert, heißt es, der neuefranzösische Opel-Mutterkonzern PSA arbeite an einem Konzept, wie dasgesamte europäische Ersatzteilgeschäft ohne Bochum bewältigt werdenkönnte. Es drohe also eine Schließung des Standorts, der erst imvergangenen Jahr von Opel eröffnet worden ist."Wird das Bochumer Warenverteilzentrum in der europäischenLagerstrategie im PSA-Verbund für die Zukunft nicht berücksichtigt,würde dies faktisch die Schließung des Bochumer Warenverteilzentrumsbedeuten", erklärte der Opel-Betriebsrat in dem Flugblatt, das derWAZ vorliegt. Die Arbeitnehmervertreter Murat Yaman und RalfBakenecker vermuten, es gehe darum, sie in den anstehendenVerhandlungen unter Druck zu setzen. "Nur bei Verzicht aufTarifbindung, alle Tariferhöhungen und dauerhaftes Unterschreiten desIG Metall-Flächentarifvertrages soll den Bochumer Beschäftigten einepositive Zukunftsprognose angeboten werden", heißt es weiter in demFlugblatt.