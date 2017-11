WAZ: Nicht verrückt machen lassen - Kommentar von Frank Stenglein zu Anschlagsplänen

Essen (ots) - Nicht zum ersten Mal gerät die Stadt Essen insVisier eingeschleuster Islamisten. In Erinnerung ist der Vorfall imMärz dieses Jahres, als das Einkaufszentrum Limbecker Platz einenSamstag lang wegen eines möglichen Terroranschlags schließen musste.Später stellte sich heraus, dass die Gefahr doch nicht so akut war.Es galt aber die Devise: Lieber einmal zu viel geräumt als einmal zuwenig.Auch der gestrige Tag war geprägt von Terror-Szenarien, zu derenkonkretem Planungsstand die Behörden aber nur wenig Gesichertesmitteilten. Fakt ist: Die Polizei nahm sechs junge Syrer fest -darunter einen in Essen -, die mit der Terrororganisation IS inVerbindung stehen sollen und sich auffällig verhielten. Ob sie, wieerste Informationen nahelegten, wirklich einen Anschlag auf denEssener Weihnachtsmarkt planten, wurde später eher bezweifelt.Ausgeschlossen ist es nicht. Seit dem Lkw-Attentat in Berlin geltensolche Märkte als bevorzugte Ziele, weshalb sie im Rahmen desMöglichen geschützt werden.Mulmige Gefühle bei Massenveranstaltungen sind vor diesemHintergrund keine Hysterie. Sich nicht verrückt machen zu lassen,bleibt dennoch kein schlechter Vorsatz.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell