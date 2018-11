WAZ: Neues Max-Planck-Institut kommt nach Bochum

Essen (ots) - Bochum wird Standort eines neuenMax-Planck-Instituts für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre.Der Senat der Max-Planck-Gesellschaft hat diese Entscheidung amFreitag dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet(CDU) in einem persönlichen Brief des Präsidenten Martin Stratmannmitgeteilt, der der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Samstagausgabe) vorliegt. Die noch ausstehende Zustimmung derGemeinsamen Wissenschaftskonferenz gilt als Formsache. Das neueInstitut soll durch die Einrichtung weiterer neuer Lehrstühle an denUniversitäten Bochum und Dortmund begleitet werden. Als Standorte fürdie Forschungseinrichtung sind der Campus der Ruhr-Universität Bochumoder das ehemalige Opel-Gelände nahe der Autobahn A40 im Gespräch.Die Landesregierung will den Aufbau des Max-Planck-Instituts bereits2019 allein mit 30 Millionen Euro fördern. Die Gesamtinvestition unddie Zahl der Wissenschaftlerstellen sind noch offen. Bochumkonkurrierte mit der Technischen Universität Darmstadt um dasInstitut. Ministerpräsidenten Laschet hatte die Ansiedlung derEinrichtung kurz nach Amtsantritt im Sommer 2017 zur Chefsachegemacht und mehrfach in Vor-Ort-Terminen für den Standort Bochumgeworben, "weil die Frage der Cybersicherheit ein großesZukunftsthema ist". Man setzte darauf, dass es eine weitereSogwirkung der gesamten Branche ins Ruhrgebiet gibt. DieRuhruniversität hat sich mit dem Horst-Görtz-Institut (HGI) schonlänger international einen Namen in der IT-Sicherheit gemacht.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell