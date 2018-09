Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen (ots) - Mitten in der Führungskrise erhält der Dax-KonzernThyssenkrupp einen neuen Konzernbetriebsratschef: Der Bochumer DirkSievers (47) tritt die Nachfolge von Willi Segerath an, wie dieArbeitnehmervertretung am Dienstag zunächst intern mitteilte. DerKonzernbetriebsrat wählte mit Sievers erneut einen Vorsitzenden, deraus der Stahlsparte kommt. "Der Konzern ist in schwierigemFahrwasser", sagte Sievers der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(WAZ/Mittwochausgabe). Er stelle sich "auf unruhige Zeiten ein", aberdas mache ihn nicht nervös. "Ich kann in aller Regel nachts gutschlafen, daran ändern auch Cevian oder Elliott nichts." DieFinanzinvestoren fordern einen massiven Umbau von Thyssenkrupp. Unterdem Druck der einflussreichen Aktionäre waren Heinrich Hiesinger undUlrich Lehner als Chefs von Vorstand und Aufsichtsrat unlängstzurückgetreten.Zugleich gab sich Sievers grundsätzlich offen für einen Umbau:"Wir sperren uns nicht gegen vernünftige Veränderungen, aber wirwerden keinen Umbau des Konzerns gegen die Interessen derArbeitnehmer akzeptieren", betonte er. "Das Unternehmen braucht einePerspektive, die langfristig trägt und Beschäftigung sichert. Mirgeht es um eine nachhaltige Weiterentwicklung des Konzerns, nicht umLuftblasen." Die Diskussion über eine vermeintliche Zerschlagunghelfe nicht weiter, sagt Sievers. In der Firmengeschichte habe esimmer wieder Verkäufe, Zukäufe und Umorganisationen gegeben. "Egal,wie die neue Strategie für den Konzern aussieht: Wir werden für dieInteressen der Beschäftigten kämpfen", sagte er der WAZ.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell