Essen (ots) - Die zentrale Bundesautobahngesellschaft in Berlin will der Sanierung und Planung des deutschen Autobahnnetzes neuen Schub verleihen. Dazu soll es bessere Absprachen mit der Bauindustrie sowie einheitliche technische Normen geben. "Unsere Gesellschaft kann als GmbH schneller und flexibler handeln als Behörden, Ämter und Ministerien. Der Autobahnbau in Deutschland wird effizienter werden", sagte der Chef der neuen Gesellschaft, Stephan Krenz, der WAZ (Freitagsausgabe). Bisher habe der Bund das Geld für die Autobahnen gegeben und die Länder hätten es ausgegeben. "Das war nicht immer optimal", sagte Krenz. Entscheidungen lägen nun künftig in einer Hand und müssten nicht 16 Mal getroffen werden. Als Beispiel nannte Krenz Innovationen wie die Ausstattung von Strecken für autonomes Fahren. Zudem solle die Arbeit der bundesweit acht zentralen Verkehrsleitstellen besser vernetzt werden, um die Verkehrsführung etwa im Falle von Staus zu optimieren. Krenz deutete zudem an, dass die Gesellschaft ihre Gewicht als zentrale Bundeseinrichtung auch bei der Preisgestaltung von Großaufträgen einsetzen werde. Die neue Bundesautobahngesellschaft löst ab Januar die Länder-Zuständigkeit beim Fernstraßenbau ab. Der Landesbetrieb Straßen.NRW verliert dadurch einen wichtigen Aufgabenbereich.