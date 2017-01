WAZ: Die Nerven liegen blank - Kommentar von Dirk Hautkapp zu Trump

Essen (ots) - Der Rauswurf von Interims-Justizministerin SallyYates, die sich gegen den Einreisestopp von Donald Trump gestellthat, war berechtigt. Jeder andere US-Präsident hätte ähnlichgehandelt. Aber nicht derart stillos.Der Vorwurf des "Verrats" gegen die Karriere-Juristin ist abwegig,die schrille Begleitmusik schädlich. Bei Trump liegen die Nervenblank. Zum Vorschein kommt ein feudales Grundverständnis von Macht.Widerspruch wird mit Ehrabschneidung belegt. Trump gibt den Mao:Strafe eine, erziehe Hunderte. Wird nicht funktionieren.Der Muslim-Bann, gedacht als Terrorprävention, hat sich alsStaatsversagen entpuppt. Der Akt ist übereilt, miserabel koordiniert,anfechtbar parteiisch und in einer Nacht-und-Nebel-Aktiondurchgezogen worden. Ohne den Sachverstand der zuständigen Minister.Donald Trump eröffnet eine Baustelle nach der anderen. Überallfehlt es an Material, Geld, Geist und Personal. AlsImmobilien-Unternehmer konnte Trump Pfusch am Bau mit dem Scheckbuchwegpolieren. Am Projekt Amerika droht er sich zu verheben.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell