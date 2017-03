WAZ: Narrenfreiheit macht sprachlos - Kommentar von Tobias Blasius zur Affäre Wendt

Essen (ots) - Zehn Jahre dienstfrei bei fortlaufender Besoldung.Beurteilung und Beförderung in Abwesenheit. Zehntausende Euro alsungenehmigter Nebenverdienst. Keine nennenswerten Einträge in derPersonalakte. Wer das alles genehmigt, gefördert oder mal kritischhinterfragt hat? Niemand.Jeder Streifenpolizist, der mit den Einzelheiten des "Falls Wendt"konfrontiert wird und selbst jeden Kleinkram dokumentieren soll,müsste Schwindelanfälle bekommen. Das NRW-Innenministerium, einst als"Perle der Landesregierung" gerühmt, scheint dem Chef derPolizeigewerkschaft eine Narrenfreiheit gewährt zu haben, die man beideutscher Behördengründlichkeit nicht für möglich gehalten hätte.Innenminister Jäger verlegt sich auf seine krisenerprobteStrategie, Verantwortung zu delegieren. Zur schwarz-gelbenVorgängerregierung etwa, die angeblich die skandalösen Deals mitWendt vor über zehn Jahren einging. Warum der oberste Dienstherr bisvor zehn Tagen nichts ahnte, niemand aus seinem Umfeld das Modell"Gewerkschafter auf Staatskosten" gekannt haben will - all das bleibtnebulös. Man kann nur hoffen, dass der Staatsanwalt schnell den Nebellichtet.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell