WAZ: NRW wirbt vor Brexit verstärkt um britische Unternehmen

Essen (ots) - Angesichts des geplanten EU-Austritts vonGroßbritannien wirbt die nordrhein-westfälische Landesregierungverstärkt um Investitionen britischer Unternehmen in NRW. Wie dieWestdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Montagausgabe) berichtet,eröffnet die landeseigene WirtschaftsförderungsgesellschaftNRW.Invest am Montag (18.6.) erstmals ein Büro in London, um Impulsefür Firmenansiedlungen in Deutschlands bevölkerungsreichstemBundesland zu geben. Nordrhein-Westfalen sei schon jetzt beiDirektinvestitionen britischer Unternehmen führend unter dendeutschen Bundesländern, sagte Landeswirtschaftsminister AndreasPinkwart (FDP) der WAZ. "Diese engen Beziehungen wollen wir gerade inZeiten des Brexit intensivieren und laden britische Unternehmenherzlich ein, in einer der führenden Wirtschaftsregionen Europas zuinvestieren." Aktuell kommen rund 1500 der 19.000 ausländischenUnternehmen in Nordrhein-Westfalen aus Großbritannien.