WAZ: NRW setzt bei Polizeistellen neue Schwerpunkte

Essen (ots) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul(CDU) setzt bei der Verteilung der Polizeistellen im Land neueSchwerpunkte. Vom 1. September an werden bei der sogenanntenbelastungsbezogenen Kräfteverteilung (BKV) zwischen den 47Polizeibehörden erstmals Bagatelldelikte wie Schwarzfahren undleichte Verkehrsunfälle aus dem Straftaten-Aufkommen herausgerechnet.Zugleich werden neue personelle Schwerpunkte beim Staatsschutz undden Einsatzhundertschaften gesetzt. Das berichtet die in Essenerscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ/Freitagausgabe.)"Bei der Verteilung des Personals auf die einzelnen Behörden will ichdie tatsächliche Arbeitsbelastung und das Straftaten-Aufkommen vorOrt möglichst genau berücksichtigen. Deshalb haben wir verzerrendeEffekte wie zum Beispiel ein hohes Aufkommen an Schwarzfahrern oderviele Verkehrsunfälle mit Blechschäden diesmal neu gewichtet", sagteReul der WAZ. Eine wichtige Grundlage für die Stellenverteilung derNRW-Polizei bildet die Zahl der örtlichen Straftaten und dieAufklärungsquote des Vorjahres. Die 15 größten Polizeibehörden in NRWmüssen vom Herbst an ihre Staatsschutz-Abteilungen mit zusätzlichenStellen ausstatten. Zudem werden in Bochum und Essen neue Einsatzzüge(jeweils 38 Beamte) der Bereitschaftspolizei aufgestellt. AufkommendeKritik einzelner Polizeipräsidenten, durch die Sonderaufgabenreduziere sich die Zahl der Beamten auf der Straße, konterte Reul: Esgehe darum, das vorhandene Personal "klug und möglichst gerecht zuverteilen". Dabei dürfe man nicht nur die Polizisten auf der Straßein den Blick nehmen. "In Zeiten des Terrorismus brauche ich ebennicht nur Streifenpolizisten, sondern auch Staatsschützer", so derInnenminister. Nach der neuen Kräfteverteilung verlieren 31 von 47Behörden gegenüber dem Vorjahr leicht an Beamtenstellen.Polizeipräsidien wie Essen, Bochum, Gelsenkirchen oder Köln, dieZuwächse verzeichnen, müssen dafür aus dem neuen StellenpoolZusatzaufgaben stemmen. "Ich kann nur die Polizisten auf die Behördenverteilen, die zurzeit vorhanden sind. Ich kann mir keine backen undnicht die Grundrechenarten außer Kraft setzen", sagte Reul. Die neueLandesregierung sei dabei, eine jahrzehntelang verfehltePersonalpolitik aufzuarbeiten. Man stelle in diesem Jahr 300 und imkommenden Jahr sogar 400 Kommissaranwärter zusätzlich ein. Dieseseien aber frühestens in zwei Jahren mit der Ausbildung fertig. Reulwarb dafür, die neuen Verwaltungsassistenten der Polizei mit in dieStellenpläne einzurechnen. Dann verzeichne keine einzige Behörde inNRW ein Stellenminus: "Unsere neu geschaffenen 500 Stellen fürVerwaltungsassistenten gehören in die Gesamtrechnung jeder Behörde,denn dieses zusätzliche Personal schafft Freiräume für diePolizeiarbeit auf der Straße." Nimmt man Polizeibeamte undTarifbeschäftigte zusammen, bleibt Köln mit 4546 Stellen (+46gegenüber 2017) die mit Abstand größte Behörde in NRW. Es folgenDüsseldorf (2912/+18), Dortmund (2679/+19), Essen (2113/+39) undBochum (1893/+31). Essens Polizeipräsident Frank Richter hattezuletzt für andere Schwerpunkte und eine bessere Ausstattung derGroßstadtbehörden des Ruhrgebiets geworben: Zwischen Dortmund undDuisburg spiele polizeilich gesehen die Musik. Reul verteidigtedagegen seinen neuen Verteilschlüssel: "Ich habe inNordrhein-Westfalen 47 Polizeichefs. Ist doch klar, dass da jederversucht, für sich das Beste rauszuholen. Aber als Innenminister mussich das ganze Land im Blick haben."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell