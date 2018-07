WAZ: In NRW scheitert knapp ein Viertel der Pflegeheime an der Einzelzimmerquote

Essen (ots) - Wenige Tage vor dem Ende der Frist zum Einhalten derEinzelzimmerquote in Pflegeheimen erfüllt etwa jede vierte betroffeneEinrichtung noch nicht die gesetzlichen Vorgaben. 506 von 2162 Heimenin NRW mit vollstationärer Dauerpflege erreichen nicht dieerforderliche Einzelzimmerquote von 80 Prozent oder stellen nicht dieerforderliche Zahl von Bädern zur Verfügung. Das geht aus aktuellenZahlen hervor, die das NRW-Gesundheitsministerium der in Essenerscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Montagsausgabe)mitteilte. Die Frist endet am 31. Juli.NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kritisiertegegenüber der WAZ jene Heime, die trotz des langen Vorlaufes an derQuote scheitern. "Der Gesetzgeber hat den Einrichtungen sage undschreibe 15 Jahre Zeit gegeben, um die Einzelzimmerquote vonmindestens 80 Prozent umzusetzen. Jetzt - kurz vor Ablauf der Frist -sehen wir, dass die Mehrzahl der Einrichtungen die gesetzlichenVoraussetzungen erfüllt und diesem Anspruch gerecht wird", sagteLaumann der WAZ. Der "ganz kleine" Teil der Heime, die sich nichtrechtzeitig auf den Weg gemacht hätten, müsse jetzt "mit Konsequenzenrechnen", so Laumann.Damit ist eine Wiederbelegungssperre gemeint: Frei werdende Plätzedürfen so lange nicht besetzt werden, bis die Einzelzimmerquoteerfüllt ist. Diese harte Maßnahme betrifft 399 Heime, an denen 5559Plätze nicht wiederbelegt werden dürfen. 76 Heime erklären sich dazubereit, auf eine Förderung durch das Pflegewohngeld zu verzichten, umso eine weitere Fristverlängerung von fünf Jahren zu erhalten. FünfHeime schließen ganz, 26 nutzen überzählige Doppelzimmer fürKurzzeitpflege.NRW-Minister Laumann betonte, dass kein Heimbewohner Nachteilebefürchten müsse. "Kein Pflegebedürftiger, der in einer Einrichtunglebt, bei der eine Wiederbelegungssperre verhängt wird, muss umseinen Platz fürchten. Lediglich frei werdende Plätze dürfen dannnicht wieder neu vergeben werden", sagte er der WAZ.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell