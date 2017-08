WAZ: NRW muss mit Umsicht vorgehen - Kommentar von Stephanie Weltmann zu Pflegeheimen

Essen (ots) - Acht von zehn Schlafräumen in einem Altenheim müssenEinzelzimmer sein - das klingt nicht nach einer Neuregelung für dasJahr 2018, sondern nach etwas, das längst Standard sein müsste. Die2003 vom Land beschlossene und vor drei Jahren bekräftigteEinzelzimmerquote ist nicht überzogen. Tatsächlich stellt sie eineMinimalanforderung dar, die im Bundesvergleich zudem nicht einmalbesonders streng ist. In Baden-Württemberg etwa sollen Doppelzimmerbis 2019 sogar gänzlich wegfallen.Die Mehrheit der Altenheime in NRW hat trotz schwierigerAusgangslage rechtzeitig reagiert und investiert. Wie aber umgehenmit dem Notstand, den die Träger in den übrigen Einrichtungenbeschreiben? Die Qualitätsstandards konsequent durchdrücken? Das Landwäre im Recht, doch es riskiert, dass benötigte Pflegeplätzewegfallen, weil aus Doppel- Einzelzimmer werden müssten, ganze Heimein Geldnöte gerieten.Verantwortungsvoller ist ein Kompromiss. Einrichtungen, die sichum Investitionen bemüht haben, dürfen genauso wenig bestraft werden,wie jene belohnt, die das nicht getan haben. Es braucht Ausnahmen fürdie, die an Umbauten arbeiten - und Konsequenz gegenüber jenen, diedas verschlafen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell