WAZ: NRW-Verkehrsminister Wüst: Sicherheitspersonal an Flughäfen besser bezahlen

Düsseldorf (ots) - Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) willeine bessere Bezahlung des Sicherheitspersonals an Flughäfen. "Die Kontrollen anden Flughäfen sind eine wichtige Aufgabe. Um Sicherheitslücken und langeWarteschlangen am Check-in zu vermeiden, braucht es vorausschauende Planung undausreichend qualifiziertes Personal. Ob es der Staat selbst macht oder einprivates Sicherheitsunternehmen beauftragt, ist dabei zweitrangig. Am Ende wirdman nicht drum herumkommen, diese Dienstleistung besser zu bezahlen, um künftiggenug gute Leute zu bekommen", sagte Wüst der in Essen erscheinendenWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). Die EssenerSicherheitsfirma Kötter hatte angekündigt, sich 2020 aus den Kontrollen an denFlughäfen Düsseldorf und Köln zurückzuziehen.