WAZ: NRW-Ministerpräsident Laschet sagt Teilnahme an Ruhrtriennale ab

Essen (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird demrenommierten Kulturfestival "Ruhrtriennale" in diesem Jahrfernbleiben. Der Ministerpräsident habe vor einiger Zeit entschieden,weder am offiziellen Empfang mit der neuen Intendantin Stefanie Carpnoch an einer Aufführung teilnehmen zu wollen, bestätigte dieStaatskanzlei auf Anfrage der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Mittwochausgabe). Aus Regierungskreisen verlautete, Laschet wolle mitseiner Absage auch ein Zeichen in der seit Wochen andauerndenAntisemitismus-Debatte rund um die Ruhrtriennale setzen. Der Umgangvon Intendantin Carp mit der umstrittenen schottischen Popband "YoungFathers" habe beim Ministerpräsidenten schwere Irritationenausgelöst, hieß es. Die Band war wegen ihrer Nähe zur BDS-Bewegung,die für einen Boykott Israels eintritt, in die Kritik geraten. Carphatte sie erst ein-, dann aus- und schließlich wieder eingeladen. AmEnde sagte die Gruppe ihren Auftritt selbst ab. Laschet mache sicheinen Bundestagsbeschluss aus April zu eigen, der BDS-Initiativengrundsätzlich ablehnt, so die Kreise. Antisemitische oder dasExistenzrecht Israels in Frage stellende Aktionen sieht derMinisterpräsident demnach nicht von der Kunstfreiheit gedeckt, heißtes in Düsseldorf. Der Ministerpräsident reist Anfang September zuseinem Antrittsbesuch nach Israel. Laschets Absage ist ein bislangeinmaliger Vorgang, da das Land Mitgründer und nennenswerterGeldgeber der Ruhrtriennale ist.