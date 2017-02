WAZ: NRW-Landesregierung setzt sich für Opel-Standort Bochum ein - Minister Duin kritisiert GM

Essen (ots) - Angesichts der geplanten Übernahme von Opel durchden französischen Autokonzern Peugeot schaltet sich nun auch dieNRW-Landesregierung ein. "Offenbar verhandelt GM über den Kopf vonOpel hinweg über einen Verkauf", sagte NRW-WirtschaftsministerGarrelt Duin (SPD) der in Essen erscheinenden WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe)."Uns gegenüber hat Opel einen geplanten Verkauf weder bestätigtnoch dementiert und geht davon aus, dass die rund 700 Arbeitsplätzeim Warenverteilzentrum in Bochum durch eine eventuelle Übernahmedurch PSA nicht gefährdet sind", betonte Duin. "Ein möglicher Verkaufwerde auch keine Auswirkungen auf die Eröffnung des modernenWarenverteilzentrums in diesem Jahr haben."Opel-Werke befinden sich in Rüsselsheim (Hessen), Kaiserslautern(Rheinland-Pfalz) und Eisenach (Thüringen). Für den Bund sollWirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD) die Gespräche derdrei Opel-Produktionsländer mit dem US-Mutterkonzern GM und denFranzosen koordinieren. Die NRW-Landesregierung bleibe im engenKontakt mit Bundesregierung, Unternehmen und Betriebsräten, sagteDuin der WAZ. "Es ist richtig, dass der Bund das direkte Gespräch mitder französischen Regierung sucht, die Verantwortung für PSA trägt."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell