WAZ: NRW-Landesregierung schaltet sich bei Thyssen-Krupp ein

Essen (ots) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ArminLaschet (CDU) hat sich angesichts einer möglichen Fusion derStahlsparte bei Thyssen-Krupp eingeschaltet. Wie die Staatskanzleiauf Anfrage der in Essen erscheinenden Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ, Samstagausgabe) mitteilte, traf sich Laschet amvergangenen Freitag mit Vorstandschef Heinrich Hiesinger zu einemGespräch, in dem es unter anderem um die aktuelle Lage vonThyssen-Krupp ging. Ein Gespräch führte Laschet auch mitStahl-Betriebsratschef Günter Back. "Wir sind in einem ständigenDialog mit den Beteiligten - und nicht erst seit gestern", hieß es inRegierungskreisen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell