Essen (ots) - Nach einer Reihe von gerichtlichenAuseinandersetzungen zum Thema Sonntagsöffnung lädt dieNRW-Landesregierung für den 9. Februar zu einem "Runden Tisch" ein.Wie die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ,Samstagausgabe) berichtet, soll dabei mit Vertretern des Handels, derGewerkschaft Verdi und der Kommunen eine "Handreichung" erarbeitetwerden, um mehr Rechtssicherheit bei der Sonntagsöffnung zu bekommen.Zuletzt hatten Gerichte nach Klagen von Verdi geplante verkaufsoffeneSonntage gestoppt. "Die jüngsten Urteile zu verkaufsoffenen Sonntagenverunsichern Kommunen und Händler ebenso wie die Verbraucherinnen undVerbraucher", sagte Duin der WAZ. Er erklärte, Ziel sei eine"intensive Kommunikation in den Kommunen - unter Einbindung allerbetroffenen Interessenvertreter". FDP-Chef Christian Lindner, derauch Vorsitzender der liberalen Landtagsfraktion in NRW ist, machtesich in der WAZ für ein neues Ladenschlussgesetz stark. "DieGeschäfte sollten an allen sieben Tagen selbst über ihre Öffnungszeitentscheiden können", sagte Lindner. "Je nach Ort und Branche würdeunterschiedlich von der Sonntagsöffnung Gebrauch gemacht werden, wieman es aus der Gastronomie kennt." Auch Hendrik Wüst, derwirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in NRW, forderte:"Die Landesregierung ist aufgefordert, ihr Ladenöffnungsgesetznachzubessern. Wir brauchen eine rechtssichere gesetzliche Lösung,ohne die Sonntagsruhe zu sehr zu stören."