WAZ: NRW-Landesregierung dringt auf sozialverträglichen Umbau von Thyssenkrupp

Essen (ots) - Angesichts der Krise von Thyssenkrupp dringt dieNRW-Landesregierung auf einen sozialverträglichen Umbau des EssenerKonzerns. "Wir beobachten die Entwicklung sehr aufmerksam und sindmit dem Management und den Arbeitnehmervertretern in engerAbstimmung", sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe). "Dabei hatein sozialverträglicher Umbau des Konzerns für uns hohe Bedeutung."Auch Transfergesellschaften zur Abfederung von Stellenabbau seien "imkonkreten Bedarfsfall eine Option".Erlöse eines Börsengangs oder aus möglichen Teilveräußerungen derAufzugsparte "müssen in die Zukunftsfähigkeit von Thyssenkruppinsgesamt investiert werden", forderte Pinkwart im WAZ-Interview."Nur so kommen sie auch den Beschäftigten und den Standorten zuguteund stärken das Unternehmen langfristig." Pinkwart sieht erheblichenInvestitionsbedarf bei Thyssenkrupp: "Im Stahlbereich sind imkommenden Jahrzehnt Milliarden-Investitionen erforderlich, damitThyssenkrupp langfristig weitgehend klimaneutral produzieren kann."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell