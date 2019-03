WAZ: NRW-Grüne warnen vor Scheitern der Grundsteuerreform

Finanztrends Video zu



Essen (ots) - Die NRW-Grünen warnen angesichts der aufgeheiztenDebatte um die Zukunft der Grundsteuer vor einem möglichen Scheiternder Reform der wichtigen Kommunalabgabe. "Das Gefeilsche um dieGrundsteuerreform ist unverantwortlich. Die Querschüsse von Bayernund Niedersachsen, aber auch der SPD-Vorstoß zur Umlagefähigkeit aufdie Mieter können dazu führen, dass die Steuer komplett verschwindet.Für die Städte und Gemeinden in NRW wäre das fatal, für dasRuhrgebiet eine Katastrophe", sagte Felix Banaszak, Co-Vorsitzenderder Grünen in NRW, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Dienstagsausgabe) in Essen.Banaszak sieht das Reformpaket unter erheblichem Zeitdruck. DasVerfassungsgericht habe eine enge Frist zur Reform gesetzt. "Dieaktuellen Vorstöße lassen es immer wahrscheinlicher werden, dassdiese nicht gehalten werden kann - und die Reform scheitert", warnteder Duisburger. Banaszak: "Das wäre ein Desaster für die Kommunen,die dringend auf die Einnahmen durch die Grundsteuer angewiesensind."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell