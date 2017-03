WAZ: NRW-Grüne fordern neues Amri-Gutachten

Düsseldorf (ots) - Die nordrhein-westfälischen Grünen fordernwegen der Befangenheitsvorwürfe gegen den Sonderermittler derLandesregierung zum Terror-Fall Amri ein neues Gutachten. "Wir wollenkeine Debatte über den Gutachter führen, sondern Aufklärung in derSache. Deshalb sollte jetzt über eine Neuvergabe des Gutachtensnachgedacht werden, denn gerade in einer solchen Untersuchung mussder Gutachter über jeden Zweifel erhaben sein", sagteLandtagsfraktionschef Mehrdad Mostofizadeh der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe). Dass der von derStaatskanzlei im Januar beauftragte Gießener StrafrechtsexperteBernhard Kretschmer über einen Wechsel an die Universität Bielefeldverhandele, hätten die Grünen erst aus den Medien erfahren. "Wir sindimmer von der vollständigen Unabhängigkeit des Gutachtersausgegangen", kritisierte Mostofizadeh. Kretschmer erhielt am 14.Dezember 2016 einen Ruf an die Fakultät für Rechtswissenschaften derUniversität Bielefeld. Das Berufungsverfahren ist noch nichtabgeschlossen. Die Staatskanzlei hatte die Berufung desSonderermittlers an eine NRW-Hochschule bei der Auftragsvergabe nichtöffentlich gemacht.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell