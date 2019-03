WAZ: NRW-Finanzminister Lienenkämper sieht Fortschritt bei Reform der Grundsteuer

Finanztrends Video zu



mehr >

Essen (ots) - NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) sieht dieVerhandlungen über die Reform der Grundsteuer auf einem guten Weg."Im heutigen Gespräch sind weitere Fortschritte erzielt worden",sagte Lienenkämper der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(Freitagausgabe). So sei es gelungen, die nur aufwändigadministrierbare Einzelausnahme bei Wohngrundstücken vom Tisch zubringen. Auch bei Gewerbegrundstücken habe es Weiterentwicklungengegeben. Jetzt müsse der Bundesfinanzminister zeitnah einenGesetzentwurf vorlegen, der dann im Gesetzgebungsverfahren weiterintensiv zu beraten sei, sagte Lienenkämper. In den monatelangenBeratungen von Bund und Ländern über die vom Verfassungsgerichtgeforderte Grundsteuerreform hatte es am Donnerstag einen Durchbruchgegeben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erklärte dieKonsultationen mit seinen Länderkollegen für beendet und sprach voneinem "vernünftigen Ergebnis". Er werde nun einen Gesetzentwurfausarbeiten.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell