WAZ: Michael Groschek tritt nicht wieder als SPD-Chef in NRW an

Essen (ots) - Der Vorsitzende der NRW-SPD, Michael Groschek, willnicht wieder für den Vorsitz der Landespartei kandidieren. Dasberichtet die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung(WAZ, Freitagausgabe) unter Berufung auf Parteikreise. Der 61-Jährigehatte diese Frage bisher offen gehalten und will seine Entscheidungbereits am Freitagabend öffentlich machen. Eine Nachfolgerin oder einNachfolger werden möglicherweise schon bei einem vorgezogenenLandesparteitag gewählt. Es sei nicht auszuschließen, dass dies nochvor der Sommerpause geschieht, hieß es. Der reguläre Termin für denLandesparteitag ist der 22. September. Bereits am Freitagabend willder Landesvorstand der SPD über die weiteren Schritte der personellenErneuerung sprechen. Der Oberhausener Michael Groschek hatte dieFührung der Landespartei im Juni 2017 übernommen, wenige Wochen nachder verlorenen Landtagswahl. Seine Vorgängerin Hannelore Kraft, diedem mitgliederstärksten SPD-Landesverband zehn Jahre lang vorstand,hatte noch am Wahlabend ihren Rückzug erklärt.