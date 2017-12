WAZ: Michael Groschek (SPD) wirft Laschet Versagen in der Industriepolitik vor

Essen (ots) - NRW-SPD-Chef Michael Groschek weist den Wunsch vonMinisterpräsident Laschet, ihn während der Sondierungen über eineneue Bundesregierung zu unterstützen, hart zurück. "Ich finde esunverantwortlich, wenn Laschet industriepolitische Partnerschaft beider SPD sucht, die in NRW in der Opposition ist, und nicht denKoalitionspartner FDP anmahnt. Das, was Schwarz-Gelb in NRW alsIndustriepolitik abliefert, ist ein Offenbarungseid. Hier stehenTausende Industriearbeitsplätze auf dem Spiel, und die Regierungsieht tatenlos zu", sagte Groschek der Westdeutschen AllgemeinenZeitung (Freitagsausgaben). Man könne nicht die SPD zu PR-Zwecken alsAusfallbürgen für Sondierungsgespräche im Bund bemühen. "Hier versagtLaschet politisch als Ministerpräsident", so Groschek. Armin Laschethatte zuvor gesagt, er hoffe, dass er bei seinen industriepolitischenAkzenten im Bund bei der SPD mehr Verständnis finde als bei denGrünen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell