WAZ: Mehr politischer Druck ist nötig - Kommentar von Christopher Onkelbach zur Verteilung von Jodtabletten

Essen (ots) - In der Region Aachen leben die Menschen mit derAngst vor einer radioaktiven Katastrophe. Und die Bürger zeigen diesganz offen: Überall in der Stadt fallen Plakate an Türen und Fensternvon Privathäusern sowie in zahlreichen Schaufenstern ins Auge, diefordern: Tihange abschalten! Der Name des belgischen Atomkraftwerksist zum Synonym geworden für die befürchtete Katastrophe, und für dieoffensichtliche Machtlosigkeit der deutschen Politik, die Belgier vonihrem Weg abzubringen. Niederschmetternd war für Atomkritiker dieNachricht, dass ausgerechnet in Deutschland hergestellte Brennstäbenach Belgien geliefert werden.Die verteilten Jodtabletten werden im Ernstfall nur einenbegrenzten Schutz gegen Verstrahlung bieten können. Die Maßnahme sollvor allem die besorgte Bevölkerung beruhigen und ihr signalisieren,dass sich die Politik kümmert. Zugleich enthält sie eine politischeBotschaft, die jenseits der Grenze gehört werden soll: Nehmt unsereSorgen ernst. Bisher aber sieht nichts danach aus, als würde sich diebelgische Regierung davon beeindrucken lassen. Mehr politischer Druckseitens der Bundesregierung sowie ein Stopp der Lieferung vonBrennelementen wären konsequenter.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell