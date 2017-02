WAZ: Mehr Lohn ist keine Frechheit - Kommentar von Matthias Korfmann zu Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

Essen (ots) - Sechs Prozent Einkommensplus? Die Forderung derGewerkschaften für den öffentlichen Dienst der Länder klingtunverschämt. Ist sie aber nicht. Mal abgesehen davon, dass am Endenatürlich keine sechs Prozent herauskommen, gibt es keinen Grund zuübertriebener Bescheidenheit. Deutschland ist wirtschaftlichbärenstark, jedenfalls im Vergleich zu den meisten Nachbarn, und dieBundesländer haben zuletzt einen Milliarden-Überschuss eingefahren.Die Zinsen sind niedrig, das Geschäftsklima in vielen Branchenausgesprochen gut.Aber da gibt es ein paar Millionen Menschen, die von diesemwachsenden Wohlstand noch gar nichts haben. Im Arbeitsleben ging derTrend lange in Richtung Verunsicherung mit Minijobs, befristetenStellen, Leiharbeit. Nun brummt die Wirtschaft, die Lohnabschlüssewerden wieder besser. Im öffentlichen Dienst der Länder arbeitenFrauen und Männer, die einen Nachschlag beim Gehalt verdient haben:Krankenpfleger, Justizmitarbeiter, angestellte Lehrer, die nicht mitLuxuspensionen rechnen können, Wissenschaftler, die sich vonZeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln. Wirtschaftlich gute Zeiten müssenfür auch ganz normale Bürger spürbar sein.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell