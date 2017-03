WAZ: Mehr Geld ist nicht genug - Kommentar von Ulf Meinke zur Deutschen Bank

Essen (ots) - Wie ironisch: Eigentlich ist es die ureigene Aufgabevon Banken, die Wirtschaft mit Geld zu versorgen. Nun benötigtausgerechnet Deutschlands größtes Finanzhaus frisches Kapital, umwieder auf die Beine zu kommen. Wie beruhigend: Die elitäre DeutscheBank ist auch nur eine Firma wie jede andere. Und wie beunruhigend:Das wichtigste Geldinstitut von Europas größter Volkswirtschaft mussdie Eigentümer zur Kasse bitten, um die seit Jahren schwelende Krisezu bewältigen.Was würde der legendäre Vorstandssprecher Alfred Herrhausen wohldazu sagen, wenn er auf die Riege der aktuell elf Vorstandsmitgliederblickt? Mit elf Managern lassen sich eigentlich locker dreiVorstandsgremien von Dax-Konzernen besetzen.Die Welt der Deutschen Bank scheint so komplex geworden zu sein,dass Manager an der Spitze allzu oft den Überblick verlieren. Wiesonst lässt sich das Hin und Her der Strategien erklären, das bei derDeutschen Bank zuletzt zu sehen war? Vielleicht ist das frischeKapital nötig, um dem Unternehmen einen Neustart zu ermöglichen.Aber das Management braucht auch etwas, das nicht einfach auf einKonto überwiesen werden kann: Demut und Kundennähe.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell