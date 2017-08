WAZ: Die Mammutaufgabe des Herrn Stamp - Kommentar von Stephanie Weltmann zur Kita-Betreuung

Essen (ots) - Joachim Stamp erhält in Kürze Post. DenNRW-Familienminister erwarten diesmal seitenweise Listen mitUnterschriften besorgter Eltern und umtriebiger Erzieher, die ihrenUnmut über die immer noch prekäre Finanzlage bei den Kitas in NRWkundtun wollen. Stamp wird das nicht überraschen - die Klage derTräger über mangelnde öffentliche Hilfe hat den Wahlkampf in NRWerheblich geprägt. Dass die Zahl der Kinder aktuell wieder steigt,erhöht den Druck.Gerade deshalb darf die neue Landesregierung nicht in der sobequemen Rückschau auf Fehler und Versäumnisse ihrer Vorgängerverharren. Stamp muss schnell und gewissenhaft handeln, um diebeklagte Misere in der frühen Bildung zu beenden. Nun plant derMinister zunächst ein Sofortprogramm für die vom Aus bedrohten Kitas.Das bietet den Betroffenen vor Ort aber nur eine Atempause. DieGeldsorgen der Einrichtungen sind grundsätzlicher Natur, weil diePersonalkosten in der Vergangenheit stärker gestiegen sind als dieZuschüsse aus öffentlicher Hand. Der neue Landesminister ist da gutberaten, die langfristige Besserstellung der Kita-Träger zügig übereine Gesetzesreform zu realisieren. Dafür müsste er tief in dieTaschen des Landes greifen.Wohlgemerkt ist damit lediglich nur Ist-Situation korrigiert -flexible Öffnungszeiten oder die von der Bertelsmann-Stiftunggeforderte Qualitätsoffensive kämen oben drauf. Ungeklärt bliebenauch die von Bertelsmann aufgezeigten Betreuungsunterschiede in denStädten - sie sind Auswuchs einer äußerst kompliziertenKita-Finanzierung in NRW.Unterm Strich ist das Vorhaben Kita-Rettung ein Mammutprojekt.Stamp und die FDP, die noch im Wahlkampf die NRW-Kitas plakativ mitden "Småland"-Betreuern in der Ikea-Filiale verglich, müssen sichdaran messen lassen, wie gewissenhaft sie diese Aufgabe angehen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell